Stellantis: (Fim Cisl), sottoscritto accordo per 714 uscite volontarie incentivate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di oggi abbiamo sottoscritto in sede nazionale gli accordi con il gruppo Stellantis necessari per consentire di completare le uscite volontarie incentivate, già pattuite nelle precedenti intese sindacali sottoscritte in sede locale nel corso del 2021. Si tratta di 714 uscite volontarie. E' quanto annunciato dal Segretario nazionale Fim Cisl, Ferdinando Uliano, che ricorda: " La normativa emergenziale anti-covid aveva previsto la possibilità di uscire con lo strumento della Naspi, anche in presenza di interruzione consensuale del rapporto di lavoro. Dal primo gennaio 2022 per accedere alla Naspi è necessario l'accordo sindacale nell'abito della procedura dei licenziamenti collettivi. Nello specifico, l'intesa nazionale interessa le società: Fca Italy per 510 unità, Pcma per 33 unità, Fiat center 16 unità, Fca services per 20 unità, Fca Item per 10 unità ed Engineering per ulteriori 50 unità. Per l'Ingegneria e per gli Enti Centrali di Torino, si è definita un'intesa specifica che consentirà 50 uscite volontarie senza procedura di mobilità, perché non è prevista. A livello locale, 75 uscite incentivate saranno definite con accordi sindacali nelle diverse società e saranno così suddivise: Crf 10, Comau 30, Partecipazioni 8, Maserati Modena 6, Alfa Romeo Cassino 15, Teksid Sp 6. Gli incentivi saranno quelli previste dagli accordi sindacali 2021. Per gli operai 24 mensilità e comunque non meno di 55.000 euro, per gli impiegati invece l'incentivo varia in base all'età: oltre 50 anni sono previste 24 mensilità e comunque non meno di 55.000 euro, fra 45 e 49 anni 18 mensilità, fra 40 e 44 anni 12 mensilità, meno di 40 anni 6 mensilità. (segue) (Com)