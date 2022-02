Stellantis: (Fim Cisl), sottoscritto accordo per 714 uscite volontarie incentivate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli importi previsti - si legge ancora nella nota - saranno maggiorati di 20 mila0 euro per coloro che usciranno entro il 31 marzo 2022. Per chi entro quattro anni raggiungerà i requisiti per la pensione è previsto un incentivo pari al 90 per cento della retribuzione. Per il terzo anno e quarto anno, saranno riconosciuti rispettivamente il 60 per cento e il 40 per cento della retribuzione altre ai contributi volontari. Complessivamente nel corso del 2021, su un organico totale di oltre 50.800 lavoratori, gli accordi su uscite volontarie incentivate, hanno riguardato oltre 2.700 lavoratori tra Plant ed Enti Centrali. A queste si sommano altre 2.000 uscite incentivate che hanno riguardato tutte le realtà del gruppo Stellantis. Le uscite maggiori hanno interessato il sito di Melfi con 360, le Carrozzerie di Mirafiori con 270, Grugliasco 100, Pomigliano 118, Cassino 173. Per gli Enti Centrali le uscite incentivate sono state circa 110, mentre quelle concordate con il Contratto di Espansione sono state circa 330, per le quali sono previste almeno 1/3 di nuove assunzioni. Gli accordi sindacali - conclude la nota - garantiscono un percorso volontario e incentivato e di tutela per i lavoratori; analoghe intese hanno interessato gli altri stabilimenti europei del gruppo. Tutto ciò evidenzia una situazione di difficoltà del settore dell'automotive, per il quale stiamo sollecitando il Governo a convocare con urgenza il tavolo di settore e quello specifico di Stellantis prima della presentazione del piano industriale del Gruppo. (Com)