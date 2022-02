Quirinale: Meloni, abbiamo applaudito Mattarella ma non lo avremmo mai votato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A chi si lamenta, per giustificare il suo incomprensibile voto a Mattarella, che Fratelli d'Italia oggi ha applaudito al giuramento, chiarisco due cose: noi rispettiamo le Istituzioni sempre. Una cosa è non sostenere la persona, altra non riconoscere il ruolo che ricopre (grazie ad altri). 2. Ci sono dei passaggi del discorso di Mattarella che abbiamo condiviso". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. I passaggi del discorso del Presidente Mattarella apprezzati, sono "quello nel quale ha citato Lorenzo Parelli, studente 18enne morto sul lavoro, quello contro gli scafisti, quello contro la violenza sulle donne, quello in cui attacca le correnti nella magistratura, e quello in cui spiega a Draghi che siamo ancora una Repubblica parlamentare. Cose che Fratelli d'Italia dice da tempo, per questo abbiamo applaudito anche questi passaggi. Ciò non toglie che a differenza degli altri partiti, tra cui anche Lega e Forza Italia, noi non lo avremmo mai votato", conclude.(Rin)