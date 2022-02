Brasile: estradato uomo accusato di omicidio figlia ex presidente paraguaiano Cubas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile ha concesso l'estradizione in Paraguay di Lorenzo Gonzalez, uno degli accusati dell'omicidio di Cecilia Cubas, figlia dell'ex presidente paraguaiano Raúl Cubas (1998-1999), avvenuto nel 2005. González sarà processato in Paraguay per i reati di sequestro di persona, omicidio volontario e associazione a delinquere, per la sua presunta partecipazione alla morte di Cecilia Cubas, per la quale un altro degli accusati, Oscar Benítez, è stato già condannato nel giugno dello scorso anno. Entrambi erano stati arrestati per la prima volta nel 2017, nel municipio di Itaquaquecetuba, nello stato di San Paolo. Beniez era stato inviato in Paraguay nel settembre 2019 e, due anni dopo, condannato a 34 anni di carcere. (Brb)