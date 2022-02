Veneto: a Expo 2020 le eccellenze regionali su ricerca, transizione verde e salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ “Veneto Beyond the Future” il tema scelto per la giornata regionale che Padiglione Italia ad Expo 2020 Dubai ha dedicato oggi al Veneto. “Expo Dubai è la vetrina ideale per ‘collegare le menti e creare il futuro’ e proprio seguendo questo concetto ci presentiamo a questo appuntamento di rilevanza internazionale per far conoscere il Veneto e gettare le basi di una collaborazione che porterà certamente a nuovi progetti tra i due paesi”, commenta Federico Caner, assessore al Commercio Estero della Regione del Veneto. Sono tre i percorsi narrativi con cui il territorio regionale si presenta alla platea dell’Esposizione Universale, ricerca e innovazione, transizione verde, salute e inclusione sociale. “Dubai – aggiunge Caner - è sicuramente un mercato di grande richiamo per le piccole e medie imprese del Veneto, un importante crocevia logistico che dimostra attenzione verso la sostenibilità e ai programmi di sviluppo imprenditoriale. In una logica di coinvolgimento di prodotti, beni e servizi del ‘made in Veneto’, la nostra regione presenta le sue pratiche più innovative, interessanti e attraenti, con l’obbiettivo di far conoscere ancora di più il Veneto agli interlocutori internazionali e creare le basi per avviare nuove collaborazioni”.(Rev)