© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione permanente per le vaccinazioni tedesca (Stiko) raccomanda la somministrazione del vaccino Novavax contro il Covid-19 per i cittadini sopra i 18 anni. Due dosi, viene specificato, dovrebbero essere inoculate ad almeno tre settimane di distanza. Il preparato dovrebbe essere disponibile in Germania dal 21 febbraio. (Geb)