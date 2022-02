Scuola: Bonetti, governo deciso ad eliminare didattica a distanza per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Certamente l'obiettivo è arrivare ad eliminare completamente lo strumento della didattica a distanza. Di fatto per i vaccinati non c'è la didattica a distanza, per i non vaccinati c'è, ma a seconda del grado di infetti nelle classi. Ricordiamo che la didattica a distanza è stata ridotta a cinque giorni: questo facilita ulteriormente gli studenti e le famiglie". Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, a "24 Mattino", su Radio 24. (Rin)