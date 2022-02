I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lega araba: segretario Aboul-Gheit, data prossimo vertice non ancora decisa - La data del prossimo vertice della Lega araba non è stata ancora fissata. Lo ha dichiarato in un'intervista all'emittente televisiva giordana "Al Mamlaka" il segretario generale del consesso di Stati arabi, Ahmed Aboul-Gheit, spiegando che l'Algeria ha richiesto ulteriori consultazioni per determinare la data del prossimo vertice. Intanto, il 9 marzo i ministri degli Esteri arabi si incontreranno per discutere la data proposta dall'Algeria, ha chiarito. Per quanto riguarda l'eventuale partecipazione della Siria al vertice, Aboul-Gheit ha detto che "non sembra che vi parteciperà". Nulla impedirà il reintegro di Damasco se gli Stati membri della Lega araba concorderanno un approccio specifico e decideranno di discuterne con il governo siriano, ha aggiunto. La Lega araba ha sospeso l'adesione della Siria dopo lo scoppio della guerra nel 2011. (segue) (Res)