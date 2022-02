© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bahrein-Israele: ministro Difesa Gantz visita base quinta flotta Usa - Il ministro della Difesa di Israele, Benny Gantz, ha visitato oggi la base della quinta flotta della Marina degli Stati Uniti dislocata in Bahrain. Nel corso dell'evento, Gantz ha elogiato i legami tra Israele, Stati Uniti e Bahrein e ha ricordato le "crescenti minacce dell'Iran". Il viaggio del ministro della Difesa è avvenuto nel pieno di un picco tensione nel Golfo, caratterizzato dall'aumento degli attacchi dei ribelli sciiti filo-iraniani Houthi attivi nello Yemen contro gli Emirati Arabi Uniti nelle ultime settimane. "Questa cooperazione è un'esigenza di sicurezza di prim'ordine alla luce delle crescenti sfide sul fronte marittimo, in particolare, e nella regione, in generale", ha detto Gantz, parlando di fronte al cacciatorpediniere lanciamissili Uss Cole. (segue) (Res)