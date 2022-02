I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turchia-Israele: Erdogan, presidente Herzog in visita ad Ankara a marzo - Il presidente di Israele, Isaac Herzog, si recherà in visita ufficiale in Turchia a metà marzo. Lo ha dichiarato oggi il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, in partenza per Kiev, in Ucraina. I due Paesi stanno cercando di migliorare i loro legami, ha precisato Erdogan. In una recente intervista all’emittente turca “Ntv”, Erdogan ha affermato: “Questa visita potrebbe aprire un nuovo capitolo nelle relazioni tra Turchia e Israele”. Inoltre, il capo dello Stato turco si è detto “pronto a intraprendere dei passi verso Israele in tutti i settori, compreso quello del gas naturale”. Le relazioni tra Israele e Turchia hanno subito un contraccolpo nel 2010, dopo che un raid israeliano ha provocato la morte di dieci attivisti a bordo della flottiglia Mavi Marmara, diretta nella Striscia di Gaza per consegnare aiuti umanitari. L’episodio ha provocato il richiamo dei rispettivi ambasciatori an Ankara e Tel Aviv. Nel 2013 il governo israeliano ha versato circa 20 milioni di dollari alla Turchia come compenso per le vittime, aprendo a una nuova fase di riavvicinamento. Nel 2016 sono stati nominati i rispettivi ambasciatori. Tuttavia, la Turchia ha proseguito le critiche nei confronti di Israele a causa delle politiche nei confronti della popolazione palestinese. (segue) (Res)