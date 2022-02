© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siria: Aleppo, nove morti e 31 feriti in raid su mercato di Al Bab - Nove persone sono morte e 31 ferite in seguito ad un raid missilistico che ha colpito il mercato di Al Bab, nel governatorato di Aleppo, nella Siria settentrionale. Secondo quanto riferito dal portale informativo “Enab Baladi”, vicino all’opposizione al presidente siriano Bashar al Assad, il raid è stato effettuato dalle Forze democratiche siriane (Fds, milizie a maggioranza curda). La protezione civile siriana, nota come “Elmetti bianchi” ha dichiarato che il bilancio delle vittime è destinato a salire a causa dei numerosi feriti gravi. (segue) (Res)