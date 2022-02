© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siria: Pentagono annuncia raid contro leader di al Qaeda - Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha annunciato che le forze speciali Usa hanno effettuato una operazione antiterrorismo "di successo" nel nord-est della Siria nelle prime ore di oggi, 3 febbraio. Lo riferisce il "New York Times", secondo cui il bersaglio dell'operazione sarebbe stato un leader dell'organizzazione terroristica al Qaeda. Secondo fonti locali citate dal quotidiano, nel raid potrebbero aver perso la vita diversi civili, inclusi bambini. Analisti statunitensi che monitorano profili di social media siriani e l'Osservatorio siriano per i diritti umani riferiscono che poco prima della mezzanotte militari statunitensi elitrasportati hanno accerchiato un edificio ad Atmeh, nella provincia siriana di Idlib, al confine con la Turchia. Dopo uno stallo intervallato da avvertimenti in lingua araba trasmessi dagli elicotteri Usa, le forze statunitensi avrebbero ingaggiato un pesante conflitto a fuoco durato circa due ore con militanti asserragliati nelle abitazioni circostanti l'edificio bersaglio. Uno degli elicotteri, costretto a un atterraggio di emergenza a causa di un problema tecnico, sarebbe stato distrutto da un velivolo Usa al termine dell'operazione, dopo il ritiro dei militari statunitensi. Una nota diffusa dal portavoce del dipartimento della Difesa Usa John Kirby nelle prime ore di oggi afferma che "la missione è stata un successo. Non ci sono state perdite Usa. Ulteriori informazioni verranno fornite appena saranno disponibili". (Res)