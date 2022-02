© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia-Usa: Cremlino, preoccupazione per trasferimento truppe in Europa - Il dispiegamento di un ulteriore contingente di truppe statunitensi in Europa prova che la Russia ha ovvi motivi per essere preoccupata. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, citato dall'agenzia di stampa "Interfax", aggiungendo che Washington sta di fatto continuando ad aumentare le tensioni nel continente. In precedenza il presidente statunitense Joe Biden aveva ufficialmente approvato il dispiegamento di tremila militari statunitensi in Polonia, Germania e Romania per sostenere i Paesi della Nato nell'Europa orientale contro le azioni aggressive della Russia. (segue) (Res)