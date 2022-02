© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ucraina: Eliseo, colloquio fra Macron e Biden su Formato Normandia e accordi di Minsk - Il presidente francese, Emmanuel Macron, e l'omologo statunitense, Joe Biden, sono d'accordo nel "capitalizzare" i "progressi positivi" compiuti sulla crisi ucraina attraverso il formato Normandia e sulla necessità di continuare il dialogo per mettere in atto gli Accordi di Minsk. Lo ha reso noto l'Eliseo, dopo il colloquio telefonico avvenuto questa notta fra i due presidenti. "I due capi di Stato hanno confermato di voler mantenere il forte livello di coordinamento e di concertazione tra partner europei e alleati", ha spiegato al presidente francese. Il colloquio è stato anche una "opportunità per i due presidenti di parlare dell'avanzamento delle negoziazioni in corso a Vienna sul nucleare iraniano e sulla necessità di continuare uno stretto coordinamento con una convinzione condivisa che una soluzione diplomatica è è ormai possibile e imperativa", ha aggiunto Parigi. Macron ha in agenda un colloquio telefonico con Putin alle 18. (segue) (Res)