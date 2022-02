© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Repubblica Ceca-Polonia: premier Morawiecki a Praga per possibile firma accordo su Turow - Il premier polacco Mateusz Morawiecki sarà in tarda mattinata a Praga per incontrare l’omologo ceco Petr Fiala. Lo ha reso noto la sua cancelleria con un comunicato. Secondo informazioni ufficiose reperite dall’agenzia di stampa “Ctk”, è possibile che i due primi ministri firmino oggi un accordo sulla miniera di carbone polacca di Turow, che contrappone i due Paesi in una disputa che va avanti da ormai un anno. Solamente a fine gennaio Fiala ha dichiarato che i negoziati sulla miniera non erano ancora terminati e che la Repubblica Ceca non era ancora nella posizione di sottoscrivere l’accordo. “Probabilmente cercheremo una soluzione con la partecipazione dei primi ministri di entrambi i Paesi”, ha dichiarato giorni fa. Per il capo del governo di Praga due questioni restano da chiarire: il livello di compensazione finanziaria offerto da Varsavia e la durata della supervisione ceca sulla miniera. Secondo la bozza dell’accordo, la Repubblica Ceca insiste per un’indennità da 50 milioni di euro per i danni provocati dalla miniera, mentre Varsavia ne ha offerti 40 milioni. Inoltre, distanze permangono a proposito della richiesta ceca di un periodo decennale di supervisione giudiziaria. La Polonia vorrebbe che durasse solo due anni. (segue) (Res)