- Ue: da oggi riunione ministri Interno a Lille, si gettano le basi per nuovo patto sui migranti - Le questioni migratorie tornano in cima all’agenda dell’Unione europea in occasione della due giorni di riunioni dei ministri della Giustizia e degli Interni a Lille. Parlando ieri sera da Tourcoing, il presidente francese Emmanuel Macron – in qualità di presidente di turno del Consiglio europeo – si è rivolto ieri sera ai ministri, chiedendo un "riequilibrio" del sistema di libera circolazione Schengen, sottolineando che questo era stato concepito in un'epoca diversa, prima delle recenti tendenze migratorie e degli attacchi terroristici. Presentando le priorità della presidenza di turno, Macron ha illustrato una proposta di tenere un "Consiglio Schengen", un progetto politico che vedrebbe i paesi dell'Ue assumersi la responsabilità politica delle questioni migratorie, proprio come hanno fatto durante la crisi dell'eurozona. La proposta, presentata a dicembre, è stata ribadita ieri sera: "Quello che vogliamo veramente è un Consiglio Schengen, con un coordinatore, in modo che i ministri possano prendere regolarmente decisioni (...) e guidare politicamente questo settore come facciamo per un altro nostro dei nostri tesori in comune: l'euro". Secondo fonti governative francesi, sarebbe stato raggiunto il consenso politico per lo svolgimento della prima riunione in questo formato. (segue) (Res)