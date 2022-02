© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Germania: Covid, per Scholz non è tempo di allentare le restrizioni - Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha dichiarato che in Germania non è tempo di allentare le restrizioni per il contenimento del Covid-19. Intervistato dall'emittente televisiva “Zdf”, il capo del governo federale ha affermato che il Paese “non è nella situazione” per attuare un simile passo. Al fine di contrastare il coronavirus, ha aggiunto Scholz, “in Germania abbiamo seguito un percorso molto chiaro, che ci ha aiutato”. Ora, guardando ai contagi, le cifre sono elevate, ma non tanto quanto nei Paesi vicini. Secondo il cancelliere, ciò dipende dal fatto che in Germania “abbiamo assunto decisioni di vasta portata in tempo utile” nella lotta contro il Covid-19. Ciò significa che i contagi causati nel Paese dalla variante Omicron del virus sono “aumentati soltanto molto più tardi”. Per tale motivo, ha evidenziato Scholz, “stiamo superando questa situazione meglio di molti dei nostri Paesi vicini”. Per il capo del governo federale, “questo modo è quello giusto”. Scholz ha quindi accennato a un possibile allentamento delle restrizioni anticontagio quando la pandemia avrà superato il proprio picco, ma “purtroppo non siamo ancora arrivati” a questo punto. (Res)