I fatti del giorno - Italia (2)

- Covid: Fondazione Gimbe, -24,9 per cento nuovi casi, in calo anche terapie intensive - Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe ha rilevato nella settimana 26 gennaio 2022-1 febbraio 2022, rispetto alla precedente, una diminuzione di nuovi casi (900.027 vs 1.197.970) e una sostanziale stabilità dei decessi (2.581 vs 2.519). In calo anche i casi attualmente positivi (2.476.514 vs 2.689.262), le persone in isolamento domiciliare (2.455.092 vs 2.667.534) e le terapie intensive (1.549 vs 1.691) sostanzialmente stabili i ricoveri con sintomi (19.873 vs 20.037). In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si sono registrati le seguenti variazioni: decessi: 2.581 (+2,5 per cento), di cui 187 riferiti a periodi precedenti; terapia intensiva: -142 (-8,4 per cento); ricoverati con sintomi: -164 (-0,8 per cento); isolamento domiciliare: -212.442 (-8 per cento); nuovi casi: 900.027 (-24,9 per cento); casi attualmente positivi: -212.748 (-7,9 per cento). "Dopo 3 settimane di sostanziale stabilità intorno a quota 1,2 milioni – ha dichiarato Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – i nuovi casi settimanali registrano una netta flessione: circa 900 mila con una riduzione del 24,9 per cento rispetto alla settimana precedente e una media mobile a 7 giorni che scende da 166.310 casi del 26 gennaio a 128.575 il 1 febbraio (-22,7 per cento)". (segue) (Rin)