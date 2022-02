I fatti del giorno - Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Governo: Brunetta, ho stima della Lega e di Salvini, strappo di ieri non patologico - "Ho grande stima della Lega e di Salvini, anche nella loro presenza nel governo. Non è sempre stato rose e fiori" ma lo strappo di ieri sulle misure anti Covid "non lo considero patologico, ma un fatto dialettico importante". Lo ha detto il ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, a Skytg24. (segue) (Rin)