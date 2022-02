I fatti del giorno - Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scuola: Bianchi, nuove norme non sono discriminatorie - Le nuove norme anti-Covid per la scuola "non sono discriminatorie". Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi a Rainews24. “Dovevamo dare un segnale. I bambini vaccinati possono rimanere in classe mentre gli altri vanno in Dad. E’ una norma che dà la linea di marcia”, ha spiegato. Il rischio di discriminazione ci sarebbe stato “se avessimo messo questa 'discriminate non discriminatoria' con un solo caso positivo per classe", ha spiegato, invece ora nella primaria - fino a 5 casi - i non vaccinati non vanno in Dad. (segue) (Rin)