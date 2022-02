© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: Olimpiadi Pechino, Xi promette “Giochi semplici, sicuri e splendidi” - Gli occhi del mondo sono puntati sulla Cina e Pechino è “pronta” a sostenerne lo sguardo. “Faremo del nostro meglio per offrire giochi semplici, sicuri e splendidi”. È quanto dichiarato in un video messaggio del presidente della Cina, Xi Jinping, trasmesso oggi durante la 139ma sessione del Comitato olimpico internazionale (Cio), convocata presso il China National Convention Centre di Pechino. Nel corso della riunione, il presidente dell’organizzazione, Thomas Bach, ha manifestato contrarietà per l’iniziativa di boicottaggio promossa dagli Stati Uniti, definendola per di più un “retaggio del passato”. Bach ha poi stimato che l'industria cinese delle discipline invernali varrà circa 150 miliardi di dollari entro il 2025, una cifra di cui beneficerà il settore “in tutto il mondo”. (segue) (Res)