© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indo-Pacifico: Biden incontrerà i leader del Quad in Giappone il prossimo maggio - Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, intende incontrare gli altri leader del Quad - il quartetto che oltre agli Usa include Giappone, India e Australia - durante il suo prossimo viaggio ufficiale nella regione asiatica, che l'inquilino della Casa Bianca dovrebbe intraprendere nel mese di maggio. Lo riferisce l'emittente televisiva statunitense "Fox News", secondo cui il primo viaggio ufficiale di Biden in Asia sarà intervallato da "diverse" tappe, e da "un summit con i tre alleati regionali chiave in Giappone". Un funzionario anonimo della Casa Bianca ha riferito a "Fox" che il presidente Usa intende "regolarizzare i nostri impegni nel contesto del Quad, che continua a operare a pieno regime". (segue) (Res)