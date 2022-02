© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Sud: Covid, i contagi giornalieri segnano secondo record consecutivo - Le autorità sanitarie della Corea del Sud hanno registrato 22.907 casi di trasmissione del Covid-19 sul territorio nazionale nell'arco delle ultime 24 ore, un incremento di quasi 2.500 casi rispetto al giorno precedente, quando per la prima volta era stata superata la soglia di 20mila casi. Il bilancio complessivo della pandemia nella Corea del Sud è stato aggiornato a 907.217 casi e 6.812 decessi, con un tasso di letalità dello 0,77 per cento. Il numero dei malati in condizioni gravi è aumentato a 278. (segue) (Res)