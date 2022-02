© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Myanmar: Consiglio sicurezza Onu chiede rilascio delle persone arrestate dopo il golpe - Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha diffuso un comunicato a firma del suo presidente, Vassily A. Nebenzia, in cui si esprime "profonda preoccupazione" per la crisi politica in atto nel Myanmar e per la prosecuzione dello stato di emergenza in vigore in quel Paese dal golpe militare del primo febbraio 2021. Il Consiglio di sicurezza ribadisce la richiesta al governo militare birmano di liberare immediatamente tutte le persone arrestate arbitrariamente a seguito del golpe, inclusa la consigliera di Stato e il presidente deposti, Aung San Suu Kyi e Win Mynt. Il comunicato ufficiale è anche tornato ad esprimere il proprio sostegno alla transizione democratica del Myanmar, e la necessità di tutelare le istituzioni democratiche di quel Paese e garantire il pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Il comunicato ufficiale esprime anche preoccupazione per le recenti violenze nel Paese, e per il crescente numero di sfollati interni. Il Consiglio di sicurezza ha chiesto la cessazione immediata di ogni forma di violenza, in particolare quelle contro le infrastrutture scolastiche e sanitarie e contro i civili. (segue) (Res)