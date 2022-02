© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pakistan: Fmi approva stanziamento da 1 miliardo di dollari - Il Consiglio esecutivo del Fondo monetario internazionale (Fmi) ha approvato ieri, 2 febbraio, uno stanziamento da un miliardo di dollari a beneficio del Pakistan, a seguito della sesta revisione delle riforme del Paese parte di un programma di finanziamento da sei miliardi di dollari. Lo stanziamento porta l'esposizione di Islamabad al programma Extended Fund Facility del Fondo, approvato nel luglio 2019, a tre miliardi di dollari. Secondo l'Fmi, i fondi hanno contribuito a rafforzare la posizione finanziaria del Pakistan prima dell'inizio della Pandemia di Covid-19, e ad alimentare la ripresa economica in corso in quel Paese dall'estate 2020. Secondo le previsioni formulate dal Fondo, quest'anno il prodotto interno lordo del Pakistan crescerà del 4 per cento, un traguardo che però resta condizionato all'andamento della pandemia, alle tensioni geopolitiche globali e all'andamento delle riforme strutturali. (Res)