Ucraina: Picierno (Pd), "Unione europea reagisca con fermezza a provocazioni di Putin"

- Il Parlamento Europeo è impegnato a difesa e a sostegno di un nostro alleato importante, come l'Ucraina, e della sua integrità territoriale. Lo ha affermato la vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno, su SkyTg24 nel corso della trasmissione 'Generazione Europa'. "E' evidente l'atteggiamento antieuropeo e antioccidentale di Putin. L'Unione europea e le istituzioni europee devono reagire con assoluta fermezza", ha detto Picierno. "In questo senso bisogna accogliere con favore gli stanziamenti da parte della Commissione Europea per l'Ucraina, si tratta di un atto importante ma che non basta. E' infatti necessaria una risposta sul piano politico e diplomatico, se serve anche militare, che sia all'altezza delle provocazioni cui stiamo assistendo", ha aggiunto la vicepresidente del Parlamento europeo.(Res)