Russia-Germania: Cremlino, divieto trasmissioni canale "Rt De" viola libertà di parola

- Il divieto da parte delle autorità tedesche delle trasmissioni del canale televisivo russo "Rt De" non è altro che una violazione della libertà di parola. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un briefing, esprimendo rammarico. In precedenza il ministero degli Esteri russo ha dichiarato che Mosca sarà costretta ad attuare misure di ritorsione contro i media tedeschi accreditati in Russia. Ieri la Commissione per le licenze e la vigilanza radiotelevisiva tedesca (Zak), ha deciso che l'emittente televisiva russa "Rt" non potrà trasmettere il proprio canale in lingua tedesca, "Rt De", in Germania, in quanto privo dei permessi necessari. (segue) (Rum)