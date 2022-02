Russia-Germania: Cremlino, divieto trasmissioni canale "Rt De" viola libertà di parola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il canale televisivo "Rt De" ha cercato di ottenere il permesso di andare in onda in Germania per diversi mesi, ma lo scorso settembre due pagine del canale sulla piattaforma YouTube sono state bloccate "per aver violato le regole dell'hosting video". Lo scorso 16 dicembre anche il nuovo canale di "Rt De", "Rt auf Sendung", è stato bloccato da YouTube, mentre sei giorni dopo l'operatore satellitare europeo Eutelsat 9B, su insistenza del regolatore dei media tedesco, ha rimosso "Rt De" dalla sua piattaforma. (Rum)