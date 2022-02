Nord Macedonia-Bulgaria: esperto macedone, sospensione lavori Commissione storica potrebbe essere positiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'interruzione temporanea dei lavori della Commissione storica congiunta di Macedonia del Nord e Bulgaria potrebbe portare ad un "rilassamento" dell'atmosfera politica. E' l'opinione del presidente della parte macedone della Commissione congiunta, Dragi Georgiev, in un intervento per l'emittente "Thelma Tv". "Se a questo punto la commissione storica sta creando un problema nel percorso intrapreso dai due governi per distendere il clima politico, acconsentirei a bloccare il lavoro della commissione per un anno o due", ha detto Georgiev aggiungendo che la decisione "non sarebbe così spaventosa, perché siamo in conflitto storico con la Bulgaria da 70 anni". L'esperto ha poi definito "un gesto di buona volontà" da parte di entrambi i governi la celebrazione congiunta di Gotze Delcev, considerato un eroe nazionale sia dai macedoni che dai bulgari. (segue) (Seb)