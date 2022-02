Nord Macedonia-Bulgaria: esperto macedone, sospensione lavori Commissione storica potrebbe essere positiva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni di Georgiev vanno in direzione contraria a quelle pronunciate dalla controparte bulgara, il professor Angel Dimitrov, co-presidente insieme a Georgiev della commissione stessa. "In risposta alla nuova energia delle relazioni bilaterali, abbiamo previsto più dinamismo nel nostro lavoro. Sono previsti tre incontri nel periodo fino a maggio", ha affermato Dimitrov lo scorso 31 gennaio. L'esperto ha poi precisato che "non ci sono pressioni" sulla Commissione da parte della politica. "Abbiamo esperienza, sappiamo cosa aspettarci e stiamo procedendo con cautela e realismo, senza particolari aspettative", ha aggiunto Dimitrov senza rinunciare ad una critica nei confronti dei colleghi macedoni. "Il normale ritmo di lavoro della commissione è bloccato dalla riluttanza dei nostri colleghi ad ammettere che abbiamo una storia comune", ha concluso Dimitrov. (segue) (Seb)