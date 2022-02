Nord Macedonia-Bulgaria: esperto macedone, sospensione lavori Commissione storica potrebbe essere positiva (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I ministri che sono venuti in Bulgaria sono stati numerosi e abbiamo fatto grandi progressi nella maggior parte dei settori. Abbiamo firmato tre memorandum, riguardanti delle materie fondamentali incluso il Corridoio 8", ha detto Petkov. Il premier ha poi osservato che le due parti hanno anche discusso argomenti importanti come i diritti dei bulgari in Macedonia del Nord. "Kovacevski ha affermato di riscontrare alcun problema nell'includere i bulgari nella Costituzione", ha detto Petkov aggiungendo che "molte dichiarazioni sono state fatte da entrambe le parti", ma il vero lavoro non è stato fatto. "Abbiamo organizzato un calendario per delle riunioni ogni 7 giorni. Sono lieto che anche la Commissione storica abbia confermato che avrà tre incontri nei prossimi mesi. Non intendo cambiare alcun membro della Commissione storica, penso che abbiamo fatto un buon lavoro in queste due settimane", ha detto il primo ministro. (segue) (Seb)