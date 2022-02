Nord Macedonia-Bulgaria: esperto macedone, sospensione lavori Commissione storica potrebbe essere positiva (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A marzo speriamo che la compagnia aerea Skopje-Sofia sia operativa. C'è una scadenza molto breve per questo. Ci auguriamo che quest'anno si realizzino i 13 chilometri che non sono stati ancora costruiti verso (il nuovo valico di frontiera di) Klepalo. Quindi avremo un altro valico di frontiera aperto. Questa sarà una grande priorità per noi", ha osservato il premier aggiungendo che la Commissione europea è pronta a sostenere il progetto ferroviario perché considerato strategico. Il presidente macedone Stevo Pendarovski ha annunciato nei giorni scorsi che si recherà in visita ufficiale in Bulgaria. Pendarovski ha precisato che la visita avverrà "tra non più di un mese" e che è stata concordata con l'omologo bulgaro Rumen Radev, con l'obiettivo di dare un contributo positivo al superamento della disputa tra i due Paesi. "Cercherò molto presto di dare un contributo personale al processo perché penso che sia importante che ogni istituzione politica in entrambi i Paesi dia il proprio contributo", ha osservato il capo dello Stato macedone. (Seb)