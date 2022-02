Ocse: a dicembre inflazione a 6,6 per cento, massimo ultimi 30 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dicembre il tasso di inflazione nella zona dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) è aumentato arrivando al 6,6 per cento su base annua, il dato più alto da luglio del 1991. E' quanto si legge in una nota dell'organizzazione con sede a Parigi. La causa dell'impennata è riconducibile soprattutto alla situazione della Turchia, che ha registrato un aumento del 36,1 per cento a dicembre rispetto all'anno precedente dopo il 21,3 per cento di novembre. Sempre nell'area Ocse, a dicembre i prezzi dell'energia sono aumentati del 25,6 per cento rispetto allo stesse mese dell'anno precedente. Un dato leggermente inferiore a quello registrato su base annua a novembre (27,6 per cento)(Frp)