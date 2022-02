Pnrr: ministero Lavoro, 650 milioni di euro per target primo semestre 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ammontano in totale a 650 milioni di euro le risorse messe a disposizione dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in merito ai target del Piano nazionale di ripresa e resilienza per il primo semestre 2022. E' quanto comunica lo stesso dicastero nella slide pubblicate sul proprio profilo Instagram. Sono 450, infatti, i milioni di euro previsti per l'housing temporaneo e le stazioni di posta per le persone senza fissa dimora, 200 i milioni di euro per i piani urbani integrati per il superamento degli insediamenti abusivi per il contrasto del caporalato. (Rin)