Difesa: ministro israeliano Gantz, abbiamo offerto assistenza all'esercito libanese quattro volte lo scorso anno

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa israeliano, Benny Gantz, ha rivelato oggi che Israele ha offerto assistenza all'esercito libanese quattro volte nell'ultimo anno, inclusa la scorsa settimana. "Purtroppo, il Libano è diventato un'isola di instabilità, anche se i civili libanesi non sono nostri nemici", ha detto Gantz parlando alla conferenza virtuale organizzata dall'Istituto per gli studi sulla sicurezza nazionale (Inss) e sponsorizzata dall'Università di Tel Aviv. “Pertanto, ho offerto loro assistenza quattro volte nell'ultimo anno, anche nell'ultima settimana, tramite Unifil. In modo mirato, vogliamo sostenere l'esercito libanese che soffre per la mancanza di rifornimenti di base e che ha perso di recente 5 mila dei suoi soldati", ha detto Gantz, secondo il quale è problematico per le speranze di Israele che l'esercito libanese possa fungere da contrappeso al gruppo affiliato all'Iran in Libano, Hezbollah. Il ministro della Difesa non ha specificato la reazione dell'esercito libanese all'assistenza, né il tipo di assistenza fornita. (Res)