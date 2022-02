Lavoro: Grande (M5s), depositato insieme a collega Ruocco interrogazione a Lamorgese su violenze in piazza contro studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Insieme alla collega Carla Ruocco abbiamo depositato una interrogazione al ministro degli Interni rispetto alle violenze in piazza contro gli studenti che, da giorni, manifestano in tutta Italia dopo la morte di Lorenzo Parelli. È inconcepibile pensare che vari ragazzi siano stati feriti, che non si siano ancora avviati tavoli di dialogo con le associazioni studentesche. I ragazzi non possono essere ignorati, specialmente dopo quanto accaduto. L’indifferenza della politica deve necessariamente mutare in ascolto e collaborazione". Lo scrive su Instagram la deputata del Movimento cinque stelle, Marta Grande. (Rin)