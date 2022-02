Brasile: violazione segreto istruttorio, Bolsonaro non si presenta per testimoniare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice della Corte suprema federale del Brasile (Stf), Alexandre de Moraes, ha inviato alla Procura generale della Repubblica (Pgr) una richiesta di indagine nei confronti del presidente Jair Bolsonaro. Il giudice ipotizza il reato di disobbedienza dopo che il capo dello stato si era arbitrariamente rifiutato di presentarsi davanti alla Polizia federale (Pf), per essere interrogato nell'ambito di una inchiesta per violazione del segreto istruttorio nella quale Bolsonaro figura come indagato. L'udienza era stata fissata per venerdì 28 gennaio. Spetterà ora al procuratore generale, Augusto Aras, analizzare il caso e decidere se aprire o meno un'inchiesta contro il presidente. (segue) (Brb)