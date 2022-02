Libia: Magi (+Europa), basta accordi, ora commissione d'inchiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia resta fissa a guardare con indifferenza e finanzia con milioni di euro e supporta diventando complice dei miliziani libici e di questo inferno a pochi metri dalle nostre coste". Così in una nota il deputato e presidente di +Europa, Riccardo Magi. "È ora di mettere fine agli accordi e di istituire una commissione parlamentare d'inchiesta approvando la proposta di legge a mia prima firma che aspetta dal 2019 di essere calendarizzata. Negli ultimi cinque anni tutti i governi hanno seguito sulla Libia la stessa strategia, a partire dal memorandum del 2017, poi il riconoscimento della Sar libica e il decreto motovedette e infine le missioni. Una strategia di cooperazione internazionale che ha stabilizzato i peggiori poteri in quell'area e invece di fermare il mercato di uomini l'ha consolidato. È il momento di riconoscere che quella strategia ha fallito e cambiare approccio alla questione libica e a quella del governo dei flussi migratori", conclude Magi. (Com)