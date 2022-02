Ucraina: dipartimento di Stato Usa, auspichiamo ancora soluzione diplomatica con la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sperano che ci sarà un'opportunità per un ulteriore impegno diplomatico con la Russia sulla crisi ucraina. Lo ha affermato oggi il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price. "Rimaniamo fiduciosi, come sembrava indicare ieri il ministro degli Esteri (Sergej) Lavrov, che ci sarà un'opportunità per un ulteriore impegno diplomatico", ha detto Price nel corso di un briefing con la stampa. "Non conosciamo ancora la forma, non conosciamo ancora i tempi. Quello che sappiamo è che ogni ulteriore sforzo diplomatico, che speriamo avvenga, sarà svolto da parte nostra nel più stretto coordinamento con partner e alleati. Speriamo che sia fatto in buona fede dalla Federazione Russa", ha aggiunto. Ieri il presidente Vladimir Putin ha affermato che le risposte scritte dell'Occidente alle proposte di sicurezza della Russia hanno ignorato le preoccupazioni e le richieste fondamentali di Mosca, inclusa la non espansione della Nato.(Nys)