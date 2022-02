Lazio: Vincenzi (Pd), buon lavoro a Buschini, coordinatore consiglieri maggioranza in Consiglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buon lavoro a Mauro Buschini, coordinatore dei consiglieri di maggioranza in Consiglio regionale del Lazio. Un impegno importante in vista dei prossimi mesi, per potenziare ancora di più il lavoro delle consigliere e dei consiglieri". Così Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio. (Com)