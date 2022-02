Guinea-Bissau: governo, 11 morti nel tentato golpe di ieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’attenzione e lo scrupolo delle corrispondenze, ma anche le analisi per settori apparentemente minori, fanno di Nova uno strumento di lavoro indispensabile" Massimo Garavaglia

Ministro del Turismo

20 luglio 2021

- Almeno 11 persone, tra cui quattro civili, sono state uccise durante il tentato colpo di Stato di ieri contro il presidente della Guinea-Bissau, Umaro Sissoco Embalo. Lo ha riferito oggi alla stampa il portavoce del governo, Fernando Vaz. "Il governo piange la perdita di 11 valorosi uomini durante l'attacco. Undici vittime: soldati e paramilitari, quattro civili tra cui un alto funzionario del ministero dell'agricoltura e il suo autista", ha detto Vaz, che è anche ministro del Turismo del Paese dell'Africa occidentale. Ieri un gruppo di sospetti militari in borghese, armati di mitragliatrici e lanciagranate, ha attaccato la sede del governo nella capitale Bissau dove si stava svolgendo una riunione del Consiglio dei ministri. Secondo quanto riportato dai media, almeno sei persone sono state uccise nell'attacco armato. In un videomessaggio pubblicato su Facebook, il presidente Embalo ha affermato che la sparatoria a Bissau è durata cinque ore, provocando "molti morti", pur non fornendo un numero specifico. Embalo ha anche detto di essere al sicuro e di trovarsi nel palazzo presidenziale, aggiungendo che la situazione in città è sotto controllo. (Res)