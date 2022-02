Vitti: l'omaggio di Harry Greb in un murale a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Harry Greb torna nuovamente a colorate i muri della Capitale e questa sera, in pieno Centro storico, ha deciso di omaggiare Monica Vitti morta oggi all'età di 90 anni. Attrice unica nel panorama cinematografico italiano, è stata ritratta dall'artista di strada con il David di Donatello tra le mani, ambito premio che riconosce le eccellenza del cinema nostrano. Il murale è in via del Vantaggio come mostra l'autore in un video social accompagnato dalle note e dalla voce di un'altra grande artista: Mina in "Grande grande grande". (Rer)