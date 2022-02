Covid: governatori Lega, provvedimento Cdm odierno recepisce gran parte nostre richieste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i governatori della Lega, "il provvedimento varato oggi dal Consiglio dei ministri in materia di Covid recepisce gran parte delle richieste che avevamo avanzato già nelle scorse settimane - continuano in una nota congiunta - a seguito del mutarsi del virus, dell’incremento della copertura vaccinale e dell’evidente evoluzione del quadro pandemico. Il superamento delle restrizioni in zona rossa, le misure volte a non ostacolare l’afflusso di turisti e le consistenti semplificazioni che interessano il mondo della scuola rappresentano infatti segnali importanti nella prospettiva di una progressiva normalizzazione nella gestione della pandemia. Dispiace tuttavia che sia stata introdotta la differenziazione tra i bambini vaccinati e quelli non vaccinati, perché questo rappresenta un’ingiusta separazione tra i più piccoli". I presidenti di Regione leghisti concludono: "La strada da compiere per giungere a una normalizzazione nell’affrontare la pandemia deve però essere rapida e decisa, nel solco di quanto fatto da molti Paesi europei". (Com)