22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domaniROMA CAPITALE- Assemblea capitolina: seduta ordinaria.Roma, Campidoglio (ore 10)- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, insieme all'assessora all'Ambiente e Rifiuti, Sabrina Alfonsi, sarà in viale del Tecnopolo, dove è in corso l'intervento di pulizia straordinaria e rimozione piccole discariche su strada.Roma, via Giuseppe Gagliani Caputo, parcheggio Unieuro (ore 12 - punto stampa)- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri porge il saluto della città al neo rieletto Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.Roma, piazza Venezia, Altare della Patria (ore 16:30) (segue) (Rer)