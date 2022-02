© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Convegno "La comunicazione sociale ai tempi del covid-19".Roma, Consiglio regionale del Lazio, via della Pisana 1302 (ore 9:30)- Secondo presidio unitario promosso da Filcams Cgil Roma Lazio, Fisascat Cisl Roma Capitale e Rieti e Uiltucs Roma e Lazio, contro le procedure di licenziamento che stanno interessando il settore alberghiero e per chiedere misure urgente a sostegno della filiera del turismo.Roma, Villa Borghese (incrocio via Pinciana-via Antonello Trombadori) (ore 14) (Rer)