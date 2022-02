Covid: da Cdm via libera a norme su frequenza scolastica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi, del ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, e del ministro della Salute, Roberto Speranza, ha approvato un decreto legge che introduce misure urgenti in materia di certificazioni verdi Covid-19 e per lo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. E' quanto si legge nella nota diffusa dalla presidenza del Consiglio al termine del Cdm odierno. In particolare, si modificano le regole per la gestione della crisi pandemica in ambito scolastico e per i visitatori stranieri in Italia. Nelle scuole per l'infanzia - spiega la nota - fino a quattro casi di positività le attività proseguono in presenza; dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni. Nella scuola primaria fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l'utilizzo di mascherina Ffp2 da parte di docenti e alunni con più di sei anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al Covid-19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto; dal quinto caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine Ffp2 da parte di docenti e alunni con più di sei anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per cinque giorni. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado - prosegue la nota - con un caso di positività tra gli alunni, l'attività prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo della mascherina di tipo Ffp2 da parte di alunni e docenti; con due o più casi di positività tra gli alunni, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine Ffp2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per cinque giorni.(Com)