Covid: via libera da Cdm a norme su circolazione stranieri in Italia e su green pass rafforzato in zona rossa

- A coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l'accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il green pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone. E' quanto si legge nella nota diffusa dalla presidenza del Consiglio al termine del Consiglio dei ministri odierno. Sono eliminate - continua la nota - le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del green pass rafforzato. (Com)