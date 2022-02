Imprese: Generali, Cda approva modifica composizione comitati consiliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Assicurazioni Generali, riunitosi oggi sotto la presidenza di Gabriele Galateri di Genola, ha approvato la modifica dei comitati consiliari. E' quanto si legge in una nota del gruppo. Di seguito la nuova composizione, anche a seguito delle dimissioni rassegnate da Paolo Di Benedetto dal comitato per le operazioni con parti correlate. Comitato Controllo e Rischi: presidente, Alberta Figari (indipendente); componenti: Ines Mazzilli (indipendente); Roberto Perotti (indipendente). Clemente Rebecchini. Comitato per le nomine e la Remunerazione: presidente, Diva Moriani (indipendente, componente anche per la parte remunerazione e per nomine ad hoc); componenti, Alberta Figari (indipendente, componente anche per la parte remunerazione e per nomine ad hoc); Ines Mazzilli (indipendente, componente Nomine ad hoc); Lorenzo Pellicioli (componente anche per la parte remunerazione); Roberto Perotti (indipendente, componente nomine ad hoc). Comitato per la corporate governance e la sostenibilità sociale ed ambientale: presidente, Gabriele Galateri di Genola; componenti, Paolo Di Benedetto (indipendente); Antonella Mei-Pochtler (indipendente); Clemente Rebecchini. Comitato per gli investimenti: presidente, Philippe Donnet; componenti: Paolo Di Benedetto (indipendente); Gabriele Galateri di Genola; Lorenzo Pellicioli; Roberto Perotti (indipendente); Clemente Rebecchini. Comitato per le operazioni con parti correlate: componenti, Alberta Figari (indipendente); Ines Mazzilli (indipendente); Antonella Mei-Pochtler (indipendente); Diva Moriani (indipendente). Comitato per le operazioni strategiche: presidente, Philippe Donnet; componenti: Antonella Mei-Pochtler (indipendente); Diva Moriani (indipendente); Lorenzo Pellicioli; Clemente Rebecchini. (Com)