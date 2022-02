Emirati: intercettati e abbattuti tre droni da combattimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti ha annunciato di aver intercettato e distrutto tre droni penetrati nello spazio aereo del paese del Golfo. "Il ministero della Difesa annuncia l'abbattimento, lontano dalle aree popolate, di tre droni ostili che sono penetrati nello spazio aereo degli Emirati Arabi Uniti oggi, 2 febbraio 2022", si legge in un messaggio su Twitter del dicastero. "Il ministero conferma di essere pronto a far fronte a qualsiasi minaccia e sta adottando tutte le misure necessarie per proteggere lo Stato e il suo territorio", concludono le autorità emiratine.(Res)