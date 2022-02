Governo: Bonetti, oggi Cdm importante, segna passo di Italia aperta al futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova contribuisce alla piena realizzazione della democrazia della nostra società" Elena Bonetti

Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

20 luglio 2021

- Un Consiglio dei ministri "importante, oggi, che segna il passo di un’Italia aperta al futuro. Pnrr e le nuove regole per la scuola, scelte che hanno messo al centro i ragazzi e le loro famiglie. Per rafforzare quelle condizioni che ci permettono di garantire la didattica in presenza, con regole di sicurezza semplici e chiare. I ragazzi sono la priorità del governo e sono la speranza prioritaria del nostro Paese: facciamo di tutto perché la loro educazione sia piena". Lo scrive su Facebook la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti. (Rin)